Serie A. Salernitana - Juventus 1:2

W czwartek Juventus rozniósł Salernitanę w Pucharze Włoch, wygrywając aż 6:1 - tyle że w Turynie. Dziś stawką były ligowe punkty. Ostatnia dotąd drużyna postawiła się pretendentowi do Scudetto.

Juventusowi powinno dziś pójść równie gładko, skoro niemal całą drugą połowę grał w przewadze jednego zawodnika. Zaraz po przerwie w konsekwencji dwóch żółtych czerwoną kartkę obejrzał bowiem Giulio Maggiore.

Szczęsny i Łęgowski zagrali od początku do końca. Milik pojawił się po godzinie gry. To on brał udział w akcji na 1:1, kiedy do remisu doprowadził 20-letni Samuel Iling Junior, strzelając mocno pod poprzeczkę.