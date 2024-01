Samobój Jakuba Kiwiora w hicie Arsenal - Liverpool. Polak nie popisał się w meczu Pucharu Anglii, Kanonierzy odpadli z rozgrywek Jacek Czaplewski

Puchar Anglii. Jakub Kiwior strzelił samobójczego gola w hitowym meczu Arsenal - Liverpool. Reprezentant Polski pechowo skierował piłkę do własnej siatki po rzucie wolnym The Reds z 80 minuty. Kanonierzy nie zdołali odpowiedzieć, za to stracili drugą bramkę i dlatego na wczesnym etapie odpadli z rozgrywek.