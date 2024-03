Kadra reprezentacji Polski na baraże Euro 2024. Michał Probierz powołał czterech zawodników z Ekstraklasy

Powołania reprezentacji Polski na mecze barażowe Euro 2024

Reprezentacja Polski w marcu rozegra prawdopodobnie dwa najważniejsze spotkania w 2024 roku. 21 marca Biało-Czerwoni zmierzą się z Estonią w półfinale baraży o mistrzostwa Europy. W przypadku wygranej awansujemy do finału, gdzie będzie czekał na nas zwycięzca spotkania Walia - Finlandia. To ostatnia szansa, żeby dostać się na Euro 2024.

Michał Probierz zgodnie z tradycją, którą wprowadził, ogłosił powołania w czwartek wieczorem po meczach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Trener powołał czterech piłkarzy z klubów Ekstraklasy - Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok i Pogoni Szczecin. Na powołanie zapracował m.in. Krzysztof Piątek, który dobrze sprawuje się w Turcji. Po bardzo długiej przerwie spowodowanej kontuzją do drużyny wrócił Jakub Moder z Brighton. To on powinien od pierwszych minut zagrać w środku pola z Estonią. Słaba dyspozycja sprawiła, że powołania nie doczekał się Arkadiusz Milik z Juventusu. Wojciech Szczęsny, czyli jego klubowy kolega będzie "jedynką" w reprezentacji na baraże.