Kamil Bortniczuk nie zgadza się z zarzutami Sławomira Nitrasa i chwali PZPN. "Najbardziej profesjonalny związek w Polsce"

- Decyzja została podjęta z uchybieniem prawa. Ona była sprzeczna z procedurami obowiązującymi w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Wnioski zostały złożone w sposób niechlujny, niekompletny. PZPN nie posiada nawet prawa do gruntów, na których chciał to budować. To jest warunek. A to nie wszystko, bo są jeszcze kwestie merytoryczne - powiedział na antenie Radio Zet Sławomir Nitras.