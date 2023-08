Kamil Glik na meczu GKS-u Jastrzębie ze Stomilem Olsztyn. 103-krotny reprezentant Polski korzysta z wakacji

Kamil Glik na meczu GKS-u Jastrzębie

Oboje wypoczywali rodzinami, natomiast wygląda na to, że urlop 103-krotnego reprezentanta Polski wciąż trwa. Mimo wielu plotek transferowych łączących Glika z różnymi włoskimi klubami, ten wciąż nie znalazł pracodawcy. Pojawiła się również i pogłoska, że być może tego lata 35-latek zawiesi buty na kołku.

103-krotny reprezentant Polski korzysta z wolnego czasu. Po tym jak Kamil Glik rozstał się z włoskim Benevento, które zleciało z Serie B do Serie C, Glik został wolnym zawodnikiem. Kilka tygodni temu popularny "Glikson" publikował zdjęcia z wakacji, na które wybył z przyjacielem Kamilem Grosickim .

Kamil Glik większość kariery spędził we Włoszech, gdzie grał m.in. dla Torino, a ostatnio Benevento. Cztery lata bronił barw AS Monaco, z którym miał okazję grać w Lidze Mistrzów. W Polsce z kolei grał dla Piasta Gliwice. Czy wkrótce wydarzy się wielki powrót i 35-latek ponownie trafi do Ekstraklasy? Nie można takiego scenariusza wykluczyć.