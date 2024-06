Artur Wichniarek: Austria wyciągnęła wnioski. Może być Polską z Euro 2016 we Francji

Przypomnijmy, że Francja pokonała Austrię 1:0 po golu samobójczym, zremisowała z Holandią 0:0 i z Polską 1:1 po golu z rzutu karnego. A kto zachwycił byłego „króla Bielefeldu”?

- Bardzo podoba mi się Hiszpania. Niemcy po szalonym początku lekko odpuścili Szwajcarom, Portugalia też może być groźna. Ale to, jak grają Austriacy, to coś niesamowitego. Już wcześniej mówiło się, że mogą być czarnym koniem, ale mówić to jedno, a zrobić drugie. Widać rękę trenera Ralfa Rangnicka, który po pierwszym - niezbyt udanym - meczu z Francją wyciągnął odpowiednie wnioski, zrobił dobre zmiany i teraz ta maszyna hula aż miło. Austria zagra z Turcją w 1/8 finału, więc ma wielką szansę na awans do ćwierćfinału i bycie taką Polską z Euro 2016. Będąc tak daleko, może wydarzyć się wszystko, więc z uwagą będę śledził rozwój tego zespołu - podsumował popularny „Wichniar”.