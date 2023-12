Karl-Heinz Rummenigge, były prezes Bayernu okazał szacunek Robertowi Lewandowskiemu. "Inni zawodnicy nie byli w stanie strzelić tylu goli"

Robert Lewandowski dobrze wspominany

Były prezes Bayernu Monachium przyznał w rozmowie z niemiecką agencją prasową, że poza Robertem Lewandowskim w sotatnich latach próżno było doszukiwać się zawodnika, który gwarantowałby te 40-50 goli rocznie. Jednocześnie odniósł się do ostatnich niesamowitych popisów strzeleckich Harry'ego Kane'a, który ma szansę nawiązać do wspaniałych czasów polskiego napastnika w niemieckim zespole. Anglik przeszedł do stolicy Bawarii latem za 100 mln euro z Tottenhamu Hotspur. Karl Heinz-Rummenigge był pod wrażeniem, że udało się go sprowadzić.