Kibice na meczu Legia Warszawa - Cracovia. Pasy wspierało około 100 osób. Zdjęcia z trybun

Zdjęcia kibiców na meczu Legia - Cracovia

Gra rozpoczęła się po godzinie 17:30. Mecz poprzedziła minuty ciszy. Uczczono nią pamięć o niedawno zmarłym Wojciechu Łazarku, który w stolicy pracował jako selekcjoner reprezentacji Polski.

Jak na drugą połowę grudnia to na stadionie było całkiem znośnie - a przynajmniej w porównaniu do wcześniejszych meczów. Nie padało, termometry wskazywały co najmniej siedem stopni Celsjusza.

Pierwsza odsłona meczu niestety nie rozgrzała kibiców. Zabrakło nie tylko bramek, ale i emocji. Tempo gry było po prostu senne.

Oddała za to druga połowa. Legia już po 34 sekundach gry objęła prowadzenie. Do siatki trafił Patryk Kun. W końcówce poprawił po nim jeszcze Blaz Kramer - z rzutu karnego. Wtedy też kibice oficjalnie pożegnali Patryka Sokołowskiego, który odchodzi po zakończeniu umowy. Skandowano jego nazwisko.