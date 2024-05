Kluczowy gracz Rakowa Częstochowa może odejść do MLS. Gustav Berggren w minionym sezonie zagrał ponad 40 spotkań

Raków Częstochowa latem przebuduje kadrę, ale jak zapowiada Michał Świerczewski, kibice nie mogą oczekiwać wielkiej rewolucji. "Medaliki" nie tylko będą kupować, ale także sprzedawać. Według informacji "Meczyków" niedługo z Rakowa może odejść zawodnik, który w minionym sezonie w 43 meczach zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Mowa o Gustavie Berggrenie, na którego Dawid Szwarga bardzo często stawiał w kampanii 2023/24. Kontrakt Szweda obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, więc to ostatnia szansa dla Rakowa, żeby trochę zarobić.

- Gustav Berggren, który bardzo dobrze prezentował się w europejskich pucharach, ale nie był ulubieńcem Marka Papszuna, ma propozycję z MLS. Zimą miał nawet dwie. To było Orlando City i New York Red Bulls. Z tego co wiem ta propozycja z Nowego Jorku jest jeszcze na stole, więc jeśli odejdzie z Rakowa, to nie się nie zdziwię - powiedział Tomasz Włodarczyk na kanale "Meczyki".