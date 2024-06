Kontuzja Michała Skórasia na rozgrzewce podczas meczu Polska - Holandia? Dziwne zachowania reprezentanta

Michał Skóraś z kontuzją? Doznał jej podczas rozgrzewki?

Biało-Czerwoni objęli prowadzenie już w 16. minucie, gdy Buksa strzelił gola głową po dośrodkowaniu Piotra Zielińskiego z rzutu rożnego. Polacy cieszyli się prowadzeniem przez 13 minut, ponieważ Cody Gakpo wyrównał strzałem z dystansu. W 83. zwycięską bramkę zdobył Wout Weghorst.

- Holendrzy prowadzili grę, natomiast my mieliśmy bardzo dobre sytuacje, również po stracie drugiej bramki. Wielka szkoda, że kończymy ten mecz z zerowym dorobkiem punktowym - powiedział po meczu Adam Buksa, którzy strzelił jedynego gola dla reprezentacji Polski w tym meczu.

Kibice, którzy śledzili mecz przed telewizorami, w drugiej połowie zaczęli zastanawiać się, co ze zdrowiem Michała Skórasia. Dlaczego? Skrzydłowy Biało-Czerwonych nie zagrał ani minuty, ale kamery uchwyciły go, gdy rozgrzewał się za linią końcową. Młody gracz w pewnym momencie złapał się za kolano. Internauci spekulują, co się mogło stać. Jedni twierdzą, że tylko udawał Nicolę Zalewskiego, który został sfaulowany. Inni uważają, że to niegroźny uraz.