Koszmarny początek reprezentacji Polski do lat 19 w eliminacjach Euro. Porażka z Macedonią Północną i zmarnowany rzut karny Jacek Czaplewski

Nie tak to miało wyglądać. Reprezentacja Polski do lat 19 przegrała pierwszy mecz eliminacji do młodzieżowego Euro. Na stadionie w Toruniu podopieczni Wojciecha Kobeszki ulegli Macedonii Północnej, przegrywając 0:2. Rzutu karnego nie wykorzystał junior Milanu, Dariusz Stalmach.