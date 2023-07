Krzysztof Piątek oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Basaksehiru. Zagra z Polakiem - Patrykiem Szyszem

Krzysztof Piątek i jego zawiła

Cała Europa poznała słynną cieszynkę Krzysztofa Piątka, kiedy Polak grał w klubie z Genui. Snajper w sezonie 2018/19 zachwycał dobrą formą strzelecką. W 19 meczach Serie A strzelił 13 bramek. Po każdym golu robił popularne "Pio Pio Pio", co bardzo szybko podłapali kibice oraz dziennikarze.

Po jednym dobrym sezonie w lidze włoskiej na wykupienie piłkarza zdecydował się AC Milan. Początki Polaka były całkiem dobre, ale z czasem jego forma pikowała w dół. Ekipa z Mediolanu w 2020 roku sprzedała piłkarza do Herthy Berlin, która jeszcze trzy lata temu wyglądała na dobrze prosperujący projekt.

Piątek nie sprawdził się w Hercie, dlatego został wypożyczony do Fiorentiny, a ostatnio do Salernitany. Niestety Polak nie był w stanie nawiązać do najlepszych lat na Półwyspie Apenińskim.