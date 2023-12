Kto chce zostać prezesem PZPN? Ujawniono trzy nazwiska kandydatów: Wojciech Cygan, Adam Kaźmierczak i Paweł Wojtala

PZPN: Kto wystartuje w wyborach na prezesa?

Cezary Kulesza rządzi PZPN od sierpnia 2021 roku. Następca Zbigniewa Bońka wygrał wybory miażdżącą przewagą głosów. Zdobył aż 92, podczas gdy Marek Koźmiński tylko 23.

Ostatnie burzliwe losy związku i samej reprezentacji Polski sprawiły, że ruszyła giełda nazwisk na nowego prezesa. Pierwszych kandydatów ujawnił... Koźmiński. W niedzielnym magazynie Meczyków stwierdził, że chętni są:

Wojciech Cygan

Adam Kaźmierczak

Paweł Wojtala

Transfery w 1 lidze. Stan na 24 grudnia

- Wiadomo, kto to będzie - stwierdził Koźmiński. - To są na pewno postaci anty-Kulesza, tylko oni tego nie pokazują. To są dobre nazwiska. Będąc w jądrze są w jakiś sposób "obrzygane błotkiem", ale tego "błotka" nie zrobiły, bo ich znam - przekonuje były wiceprezes za czasów Bońka (cytat za Meczykami).