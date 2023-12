Kuriozalna bramka samobójcza w derbach Hamburga. Bramkarz HSV posłał piłkę do własnej bramki. WIDEO bije rekordy popularności

Bramkarz HSV z kuriozalną bramką. Derby Hamburga na remis

Na początek 15. kolejki doszło do prestiżowego starcia w Hamburgu. Liderujący St. Pauli zmierzyło się meczu derbowym z drugim w tabeli HSV. Pierwsza część meczu należała do gospodarzy, którzy szybko wyszli na prowadzenie. Jednak to co wydarzyło się w 27. minucie kibice w Niemczech zapamiętają na lata. W niegroźnej sytuacji piłka trafiła do bramkarza HSV, Daniela Heuer Fernandesa, ten próbował mocnym wykopem rozpocząć akcję swojego zespołu, ale piłka podskoczyła na nierówności, przez co portugalski bramkarz wpakował ją do własnej bramki, strzelając efektownego gola.