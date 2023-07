Kylian Mbappe odejdzie do saudyjskiego Al-Hilal?! PSG chce przyjąć gigantyczną ofertę. Francuz miałby zarobić 400 mln euro za dwa sezony

Al-Hilal kusi Kyliana Mbappe

Mistrz świata z 2018 roku znalazł się na rozdrożu po tym, jak władze Paris Saint-Germain zdecydowały, że nie pojedzie on na azjatyckie tournee . W ten sposób Francuz znalazł się w gronie "odrzuconych" zawodników klubu, do którego zaliczani są Niemiec Julian Draxler, Argentyńczyk Leandro Paredes i Holender Georgino Wijnaldum. Napastnik w sobotnie popołudnie spodziewany jest na zajęciach w ośrodku treningowym w Poissy.

Kapitan reprezentacji Francji, Kylian Mbappe, nie znalazł się na liście piłkarzy Paris Saint-Germain, którzy w sobotę odlecą na tournee do Japonii – powiadomił w piątek wieczorem klub ze stolicy…

Kylian Mbappe: Real Madryt za rok czy Al-Hilal teraz?

Wykluczając Mbappe z podróży do Japonii i Korei Południowej, prezydent PSG Nasser Al-Khelaifi zwiększył presję na francuskiego napastnika, który ma czas do 31 lipca na odnowienie kontraktu do 2025 roku lub odejście tego lata.