Kylian Mbappe złamał nos i musi grać w masce na Euro 2024. Poprosił o inspiracje. Internauci nie zawiedli

Dramatyczne chwile Mbappe w meczu Austria - Francja

W 86. minucie meczu z Austrią, podczas walki o piłkę w powietrzu, doszło do zderzenia Kyliana Mbappe z obrońcą Kevinem Danso. Francuski napastnik opuścił boisko z kontuzją, która okazała się złamaniem nosa. Ten incydent wywołał ogromne zaniepokojenie wśród kibiców oraz członków drużyny, biorąc pod uwagę kluczową rolę Mbappe w zespole.

Selekcjoner reprezentacji Francji, Didier Deschamps, wyraził swoje zaniepokojenie stanem zdrowia swojego kapitana na konferencji prasowej:

"On nie czuje się dobrze, jest w złym stanie. Jest w rękach lekarzy, ma uszkodzony nos, to na pewno. Widziałem go leżącego na stole do masażu. To nie jest błahe, ale nie mogę podać żadnych szczegółów, bo nie posiadam."