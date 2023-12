La Liga. FC Barcelona wymęczyła zwycięstwo z ostatnią w tabeli Almerią. Hiszpańskie media grzmią po meczu. "Ból i nuda"

Mistrz Hiszpanii z zeszłego sezonu w trwającej kampanii nie rozpieszcza swoich kibiców w kolejnych spotkaniach. Tym razem podopieczni Xaviego do samego końca drżeli o zwycięstwo z... ostatnią w tabeli Almerią. Jak wypadł Robert Lewandowski? A no jak się okazuje asysta przy decydującym trafieniu Sergiego Roberto na nic się zdała w końcowej ocenie przez hiszpańską prasę (choć doceniają jego wkład w zwycięską bramkę). Jednak media na Półwyspie Iberyjskim są zgodne, że Polak potrzebuje odpoczynku.

- Polski napastnik miał pięć bardzo klarownych sytuacji, ale Maximiano chciał za wszelką cenę uprzykrzyć mu wieczór. Wiadomo, że to nie jest jego sezon i potrzebuje resetu. W każdym razie to on miał decydujący wpływ na zwycięstwo, pomagając Sergiemu Roberto w zdobyciu trzeciego gola