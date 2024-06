Lech Poznań prezentuje nowego trenera. Niels Frederiksen na konferencji prasowej odpowiada na pytania dziennikarzy

Lech Poznań sezon 2023/24 zakończył na 5. miejscu, a to oznacza, że mistrzostwo Polski było bardzo daleko. Włodarze klubu chcieli ratować sytuację w ciągu sezonu zatrudniając Mariusza Rumaka, ale okazało się to dużym błędem. "Kolejorz" nowe nadzieje wiąże z Nielsem Frederiksenem, czyli duńskim trenerem, który został ogłoszony kilka tygodni temu. Teraz szkoleniowiec będzie miał okazję, żeby odpowiedzieć na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej. Spotkanie z mediami odbędzie się 10 czerwca o godzinie 10:00.

- Trafiam do dużego klubu, posiadającego bogatą historię i tradycje, to dla mnie więc wielki zaszczyt, że będziemy razem współpracować. Mam przed sobą postawione trzy główne zadania. Po pierwsze i najważniejsze, jestem w Poznaniu po to, by zdobywać trofea i występować w Europie. Pragnę również przyczyniać się do rozwoju klubu, drużyny oraz poszczególnych piłkarzy. Wiem, że to właśnie Lech może pochwalić się najlepszą akademią w Polsce, a moim celem będzie odpowiednie wprowadzanie zawodników z niej do pierwszego zespołu. Ponadto jestem świadom emocji i pasji, jaką Lech wywołuje w regionie. Chcę, by kibice byli dumni i odczuwali ekscytację, oglądając nasze mecze - powiedział nowy trener Lecha, Niels Frederiksen.