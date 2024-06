Legia Warszawa ogłosiła kolejny transfer. Claude Goncalves ma być liderem środka pola

Transfery Legii Warszawa: Goncalves oprócz Chodyny

Claude Goncalves, doświadczony portugalski pomocnik, rozpoczyna nowy rozdział w swojej karierze piłkarskiej, przechodząc do Legii Warszawa z bułgarskiego klubu Łudogorec Razgrad. Jego transfer to wynik podpisania trzyletniego kontraktu z warszawskim klubem, co stanowi znaczące wzmocnienie dla drużyny grającej w polskiej ekstraklasie. Goncalves, mając 30 lat, przynosi ze sobą bogate doświadczenie międzynarodowe, zdobyte nie tylko w Bułgarii, ale również we Francji oraz w rodzimej Portugalii.

Pomocnik ma ambitne plany. "Jestem bardzo szczęśliwy. W Legii chciałbym wygrywać wiele meczów i zdobywać mistrzostwa. Zawsze gram dla drużyny. Jestem pokorny i nie chcę mówić dużo o sobie, bo wolę pracować trochę w cieniu. Lubię grać pod presją. Dołączyłem do największego klubu w Polsce, wygrałem już wiele tytułów jako piłkarz Łudogorca Razgrad. Teraz przyszedłem do Legii, aby zdobyć kolejne. Najważniejsza będzie pomoc drużynie" - stwierdził Goncalves.