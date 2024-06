Polacy, uważajcie na niego. Marko Arnautović to enfant terrible i austriacki Ibrahimović w jednym

Powrót do formy w Interze Mediolan

Marko Arnautović, znany z porównań do Zlatana Ibrahimovicia, ponownie udowadnia swoją wartość na boiskach Serie A. Wypożyczony z Bolonii do Interu Mediolan na sezon 2023/24, znacząco przyczynił się do zdobycia przez klub 20. tytułu mistrza Włoch. Austriak, pomimo że większość meczów rozpoczynał na ławce rezerwowych, zdołał zdobyć pięć bramek. Jego przyszłość w klubie pozostaje niepewna, choć sam piłkarz wyraża zadowolenie z pobytu w Mediolanie.

"Nie wiem, o czym mówi się w mediach, często tworzy się tam historie z niczego. Nikt nie rozmawiał ani ze mną, ani z moim agentem. Z Interem mam kontrakt (do końca czerwca 2025 roku - PAP), jestem tu szczęśliwy i zostaję"