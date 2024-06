Dusan Tadić odsunięty od składu Serbii na Euro 2024? Selekcjoner reaguje na doniesienia mediów

Kontrowersje po meczu z Anglią

"Przeprosił. Idziemy dalej. Teraz najważniejsze jest starcie ze Słowenią" - powiedział Stojković. Trener zapewnia, że nie ma żalu do Tadicia i cała drużyna skupia się teraz na przygotowaniach do kluczowego starcia ze Słowenią.

Po przegranym spotkaniu z Anglią, gdzie Serbia nie zdołała zdobyć nawet jednego gola, pojawiły się kontrowersje wokół decyzji trenera Dragan Stojkovicia. Dusan Tadić, jeden z kluczowych zawodników, wyraził niezadowolenie z taktyki i decyzji selekcjonera, nie znajdując się w pierwszym składzie. Mimo to, Serbia pokazała silną grę w drugiej połowie, co daje nadzieję na poprawę w kolejnych spotkaniach.

Zmiany w składzie i kontuzja Kosticia

Selekcjoner Serbii zapowiedział dwie zmiany w wyjściowym składzie na nadchodzący mecz. Jedną z nich będzie powrót Tadicia do pierwszej jedenastki, co może być kluczowe dla ofensywy drużyny. Niestety, w meczu z Anglią kontuzji doznał Filip Kostić z Juventusu Turyn, co wyklucza go z dalszej części turnieju.