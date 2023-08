Legia Warszawa pracuje nad głośnym transferem. Dołączy Przemysław Płacheta z Norwich City?

Legia Warszawa. Przemysław Płacheta na skrzydło?

Legia liczy, że będzie walczyć na trzech frontach. W ekstraklasie jest liderem, w Pucharze Polski dostała wolny los do 1/16 finału, natomiast w walce o grupę Ligi Konferencji został jej tylko i aż dwumecz z duńskim FC Midtjylland. Jeśli misja się powiedzie, kolejne transfery będą po prostu konieczne.

Nowy cel Legii to Płacheta. Polak trzy lata temu wyjechał do Anglii. Za 3 mln euro przeszedł ze Śląska Wrocław do Norwich City, w barwach którego zaliczył epizod w Premier League (12 występów, bez gola i asysty, ale z przebłyskami).

W marcu Płacheta skończył 25 lat. Ostatni rok stracił przez kontuzję. W zeszłą środę wrócił do gry po 361 dniach. Czy na rok przed końcem kontraktu z obecnym zespołem Championship wróci do Polski, żeby walczyć o najwyższe cele z Legią?