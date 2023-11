Legia Warszawa: Bartosz Slisz przejdzie do Trabzponsoru?

O Bartosza Slisza zabiega Trabzonspor - twierdzi turecki serwis Milliyet. To czwarty zespół tamtejszej ligi. Nie ma w nim ani jednego Polaka, za to w przeszłości występowali m.in. bracia Brożkowie, Arkadiusz Głowacki, Mirosław Szymkowiak, Adrian Mierzejewski, a do niedawna Tymoteusz Puchacz. Spośród legionistów grał tam już Brazylijczyk Guilherme.

Bez Slisza trudno wyobrazić sobie środek pola w Legii. To piłkarz z umową ledwie do grudnia 2024 roku. Rynek wycenia go na kilka milionów euro i tyle też należałoby zażyczyć za transfer definitywny. W marcu pomocnik skończył 24 lata. Ma za sobą cztery występy w kadrze narodowej z czego trzy już za kadencji Michała Probierza.

Według tureckich mediów Slisz jest głównym celem Trabzonsporu. Piłkarza w składzie widzi trener Abdullah Avci. A skauci klubu obecni byli w zeszły piątek w Warszawie na meczu Polska - Czechy (1:1), w którym piłkarz Legii rozegrał pełne 90 minut.