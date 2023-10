Liga angielska. Jakub Moder dziś rozegra spotkanie. Powrót na boisko po blisko 600 dniach! Czy wróci wkrótce do reprezentacji?

Jakub Moder wraca do gry! Powrót po blisko 600 dniach na boisko

Dziś ma odbyć się jego wielki powrót. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyków, Moder ma znaleźć się w składzie na dzisiejszy mecz Brighton z Arsenalem w Premier League 2 . Czy to będzie oznaczało błyskawiczny powrót także do pierwszego zespołu ekipy "Mew"? Włodarczyk tonuje nastroje. - Pomocnika zobaczymy najpierw w kilku meczach drugiego zespołu, a następnie sztab Brighton podejmie decyzję, co robić dalej - czytamy.

Oznacza to więc, że Moder rozegra swój pierwszy mecz po 575-dniowej przerwie. To ogromnie duży rozbrat z futbolem.

Powrót pomocnika świetna wiadomość dla Michała Probierza. Taki piłkarz to skarb dla selekcjonera, natomiast wątpliwe, by Moder był w pełni formy i mógł liczyć na powołanie jeszcze w listopadzie. Jeśli jego powrót do futbolu będzie przebiegał pomyślnie, to pewnie zobaczymy go na marcowym zgrupowaniu, gdzie Biało-Czerwoni najpewniej będą walczyli o Euro 2024 poprzez baraże.

Moder dotąd zagrał w 20 meczach reprezentacji Polski. Zadebiutował we wrześniu 2020 roku za Jerzego Brzęczka.