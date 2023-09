Liga francuska. Marcin Bułka pokonał PSG. Zespół Polaka górą w starciu z mistrzem Francji

Nicea Marina Bułki górą w starciu z PSG

W drugiej części meczu dwukrotnie goście trafili. Na początku drugiej połowy strzelił napastnik Gaetan Laborde , a dograł mu Moffi. Po kilkunastu minutach do gola i asysty dołożył jeszcze jedną bramkę. To był wieczór 24-latka, który łącznie w tym sezonie ligowym zapisał trzy bramki.

W hicie 5. serii gier w szranki stanęła ekipa mistrza Francji PSG z Niceą Marcina Bułki . Niespodziewanie to drużyna z Polakiem w składzie otworzyła wynik. W 21. minucie strzelił Nigeryjczyk Terem Moffi . Kilka minut później piłkarze PSG wyrównali. Marcina Bułkę pokonał Kylian Mbappe .

- Marcin Bułka wrócił do Paryża i wygrał mecz. To jest coś godnego uznania. Ale obciążamy go za gola Kyliana Mbappe z pierwszej połowy - komentował na gorąco w Canal+ Sport Filip Kapica.