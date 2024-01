Liga hiszpańska. Jude Bellingham w dosadnych słowach ocenił pracę arbitra prowadzącego mecz Realu Madryt z Almerią. "Co tydzień to samo" Jakub Jabłoński

Gwiazda Realu Madryt o pracy arbitra podczas meczu z Almerią. "Pieprzone g***o" PAP/EPA/Daniel Gonzalez

Liga hiszpańska. Jude Bellingham, angielski pomocnik Realu Madryt w przerwie meczu Realu Madryt z Almerią był na tyle sfrustrowany decyzją sędziego, że wygarnął mu w dosadnych słowach co o nim myśli. - To samo pieprzone g***o, co tydzień - powiedział Anglik, co zarejestrowały kamery.