Real Madryt przegrywał już 0:2, ale ostatecznie sięgnął po trzy punkty z Almerią. "Królewscy" liderem ligi hiszpańskiej

Styczeń to bardzo emocjonujący czas dla sympatyków Realu, obfitujący w mnóstwo goli, radość, ale też rozczarowanie. W poprzednią niedzielę ich zespół wywalczył w Arabii Saudyjskiej Superpuchar Hiszpanii, wygrywając w finale z Barceloną aż 4:1, a kilka dni wcześniej w półfinale z Atletico Madryt 5:3 po dogrywce.

W czwartkowy późny wieczór nastroje w klubie z Santiago Bernabeu były już jednak inne. Real odpadł wówczas w 1/8 finału Pucharu Hiszpanii. Znów rywalizował 120 minut z Atletico, ale tym razem lepsi - na swoim terenie - okazali się podopieczni Diego Simeone, zwyciężając 4:2.

- Odpadnięcie z pucharu kraju jest bolesne, ponieważ w Realu wymagania są maksymalne, a my zawsze chcemy walczyć we wszystkich rozgrywkach. Chcieliśmy kontynuować rywalizację, która nas bardzo ekscytuje. To niczego nie zepsuje, wciąż jesteśmy pewni siebie. Musimy uczyć się na naszych błędach - przyznał wówczas kapitan "Królewskich" Nacho Fernandez.