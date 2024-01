Liga hiszpańska. Jules Kounde został okradziony w trakcie meczu z Villarrealem. Media: Włamywacze wtargnęli do domu piłkarza Barcelony

Jules Kounde obrabowany

Włamania do domów piłkarzy Barcelony w ostatnim czasie to już jakaś plaga. Włamywacze decydują się na posiadłości piłkarzy tego klubu w trakcie, kiedy rozgrywają swoje spotkania, a posiadłości stoją w tym czasie puste. Tym razem rabusie zdecydowali się na dom Julesa Kounde. W sumie po raz kolejny. W kwietniu ubiegłego roku również Francuz stał się ofiarą włamywaczy, którzy wtargnęli do jego domu podczas meczu z Realem Betis.