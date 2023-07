Liga Konferencji. Linfield FC - Pogoń Szczecin ONLINE. Europejska przygoda "Portowców". Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Linfield FC - Pogoń Szczecin ONLINE

W czwartek drużyna Jensa Gustafssona rozpocznie tegoroczne zmagania w europejskich pucharach od wyjazdu do Irlandii Północnej z tamtejszym Linfield. Rewanż tydzień później w Szczecinie. Kibice liczą na awans, ale problemy mogą zacząć się od kolejnej rundy. Tam na "Portowców" czekać będzie klasowy przeciwnik. Pogoń zagra z wygranym dwumeczu KAA Gent (Belgia)/MŠK Žilina (Słowacja) .

Na początku sezonu 2021/22 "Portowcy" również przystępowali do rywalizacji w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Wtedy ulegli z niżej notowanym chorwackim NK Osijek (0:0, 0:1), następnie rok temu zaczynali od I rundy, gdzie pewnie rozprawili się z islandzkim KR Reykjavik (4:1, 1:0). Choć odpadli na tym samym etapie, co rok wcześniej - w drugiej rundzie z wyżej rozstawionym, duńskim Broendby (1:1, 0:4).

Marcel Wędrychowski, piłkarz Pogoni Szczecin: - Każdy z nas jest pewny siebie i każdy chce wyjść na boisko, by pokazać się z jak najlepszej strony. Będzie to fajna okazja, by indywidualnie zaprezentować się w europejskich rozgrywkach, ale oczywiście przede wszystkim wszyscy myślimy o zespole, wyniku. Nikt się nie boi jednak Irlandczyków.

Mariusz Fornalczyk, piłkarz Pogoni Szczecin: - Zrobiliśmy dobrą robotę przez cały okres przygotowawczy, co było jeszcze widać w spotkaniu z Wartą Poznań, ale teraz już to powinno procentować. Była dobra odnowa, odpoczynek i udane treningi. Myślę, że dobrze się zaprezentujemy w Belfaście.

Linfield FC - Pogoń Szczecin na żywo w TV i online. Gdzie oglądać?

Linfield FC - Pogoń Szczecin transmisja tv

Mecz pomiędzy Linfield FC a Pogonią Szczecin zostanie rozegrany w czwartek 27 lipca o godz. 20:45. Transmisja w TVP Sport.