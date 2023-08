Liga Mistrzów. Fabian Piasecki z Rakowa Częstochowa: Jest fatalnie. Staramy się. Trochę mam zaćmienie przed oczami

Napastnik Rakowa o trudnych warunkach na Cyprze: Mam zaćmienie przed oczami

Na pierwszą połowę mistrzowie Polski schodzili przy wyniku 0:0. I choć to zdecydowanie rywale Rakowa wyglądali lepiej, to nie potrafili wpakować piłki do siatki. Do najlepszej okazji doszli w samej końcówce - wówczas to Mariusz Stępiński trafił w słupek. Ani nie drgnął Vladan Kovacević.

Gołym okiem jednak było widać, że piłkarze Rakowa nie są sobą, jakby słaniali się na nogach. Wszystko było spowodowane trudnym klimatem, wysoką temperaturą i olbrzymią wilgotnością. O uczuciach związanych z pierwszą połową podzielił się napastnik Rakowa Fabian Piasecki, który porozmawiał przez chwilę z reporterem TVP Sport.

- Ciężko powiedzieć, jest fatalnie, nie idzie oddychać. Staram się walczyć, ile mogę. Trochę mam zaćmienie przed oczami po pierwszej połowie. Teraz trochę oddychamy i idziemy na drugą połowę.