Liga Mistrzów. Kamil Grabara po meczu FC Kopenhaga - Bayern Monachium: Byliśmy trochę leniwi, a jeśli jesteś leniwy, to szukasz kłopotów

Kamil Grabara po porażce z Bayernem: Byliśmy trochę leniwi

Porażkę odniósł zespół Kamila Grabary FC Kopenhaga. Mistrz Danii wyszedł na prowadzenie z Bayernem Monachium, ale ostatecznie to drużyna z Bundesligi wróciła do domu z kompletem punktów. Gole trafiali Lukas Lerager, a dla Bayernu Jamal Musiala i Mathys Tel.

Po meczu komentarza udzielił bramkarz reprezentacji Polski Kamil Grabara, którego najpewniej zobaczymy wśród powołanych na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Podjęliśmy walkę jako zespół. Walczyliśmy, ale to wystarczyło tylko na porażkę jedną bramką z Bayernem Monachium. Generalnie sądzę, że bardzo trudno nie być dumnym z tego, co pokazaliśmy. Wysiłek był duży. Wiedzieliśmy, że faworytami nie jesteśmy, że to Bayern jest faworytem w tym meczu. To jedna z pięciu najlepszych ekip na świecie, więc trudno było oczekiwać, że będzie łatwo

- powiedział 1-krotny reprezentant Polski.