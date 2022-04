Liga Mistrzów. Manchester City skruszył mur Atletico. Skromna zaliczka przed rewanżem

Nikt nie spodziewał się innego przebiegu gry, niż większe posiadanie piłki przez Manchester City i cierpliwe konstruowanie akcji. Ustawiony przez Diego Simeone zespół Atletico miał jednak duży problem z wyjściem z własnej połowy. Zrobił to dopiero po kwadransie od pierwszego gwizdka arbitra. Wówczas zagranie Joao Felixa ze skrzydła nie trafiła do nikogo z hiszpańskiej drużyny. Do pewnego momentu City miało tak duże posiadanie piłki, że oscylowało w granicach 75%, choć nie podawano oficjalnych statystyk.

Manchesterowi, w zagrożeniu bramki Jana Oblaka, przeszkadzało ustawienie 1-5-5-0 gości. Dopiero w 34. minucie wyklarowali sobie dogodną okazję. Mahrez zagrał groźne podanie do ustawionego w polu karnym Joao Cancelo, ale Felipe wybił mu piłkę spod nóg, dosłownie na ułamek sekundy przed strzałem.

Po chwili De Bruyne przeszedł między dwoma obrońcami w polu gry i upadł. Środowisko Manchesteru City uważało, że Belg został sfaulowany i domagało się rzutu karnego. W powtórkach dopiero było widać, że pomocnik City faulował, stając korkiem na stopie Felipe.