Liga Mistrzów. Robert Lewandowski odpadł na etapie ćwierćfinału! Gol w końcówce pogrzebał szanse Bayernu Monachium

Pierwszą składną akcję Bayern zawiązał dopiero w okolicach 30. minuty. Goretzka wrzucał piłkę w pole karne, zza pleców Lewandowskiemu wyskoczył Musiala, ale jego główkę świetnie obronił Rulli. Goście odpowiedzieli po chwili przestoju. Danjuma wykreował indywidualną akcję i zatrzymał się tuż przed bramką Neuera. Wyraźnie spudłował.

Śmielej i przede wszystkim szybciej zaczęli grać mistrzowie Niemiec dopiero po przerwie. W 51. minucie dużą liczbą zostali Bawarczycy w polu karnym. Sane dograł do Upamecano, który uderzył tuż nad poprzeczką. Po chwili prowadzenie dał Robert Lewandowski. Prosty błąd hiszpańskiej defensywy, która zawiodła przy rozegraniu akcji. Niemiecki zespół wykorzystał to w najlepszy możliwy sposób. Płaskie, prostopadłe podanie Mullera do Lewego i Polak dawał na ten moment dogrywkę.