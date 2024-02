Liga Mistrzów. Robert Lewandowski zapytany o pizzę po meczu z Napoli. "Kiedyś będzie czas, aby spróbować włoskiej pizzy"

Polski napastnik wydaję się, że słabszy okres ma już od jakiegoś czasu za sobą. W ostatnich meczach udało mu się zdobyć cztery trafienia, w tym w środowym starciu przeciwko Napoli otworzył strzelanie w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jednak jego trafienie na nic się zdało. Podopieczni Xaviego piętnaście minut po golu Polaka szybko stracili bramkę. Victor Osimhen uszczęśliwił swoich kibiców zasiadających na trybunach stadionu imienia Diego Armado Maradony.

- Staramy się pracować nad obroną, bo traciliśmy ostatnio dużo bramek. To jest pole do poprawy. Mam nadzieję, że dalej będziemy to poprawiać. Na pewno stać nas na to, żeby stwarzać więcej okazji. Przed nami mecz w lidze i praca nad tymi elementami. Wierzymy, że będzie coraz lepiej