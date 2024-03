Liga Mistrzów. Robert Lewandowskim przed arcyważnym meczem z Napoli. Media: Od niego będzie zależeć najwięcej

Robert Lewandowski z presją przed meczem Ligi Mistrzów

Zdaniem tamtejszych dziennikarzy to Polak powinien być dla wielu młodych piłkarzy liderem. - Barca nie będzie mogła aspirować do swojej optymalnej wersji, jeśli najbardziej doświadczeni piłkarze nie będą robić różnicy - czytamy na "Mundo Deportivo".

Liga Mistrzów. Barcelona - Napoli: gdzie oglądać?

Barcelona z Lewandowskim już we wtorek przystąpi do rywalizacji w rewanżu z Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Gdzie obejrzeć mecz w TV? Jedynie - za dodatkową opłatą - na Polsat Sport Premium 1. W internecie stream będzie możliwy do obejrzenia za pośrednictwem aplikacji Polsat Box Go. Kibice chcący śledzić zmagania w Barcelonie na wzgórzu Montjuic będą musieli zapłacić dokładnie 40 złotych.

Początek meczu rewanżowego na zastępczej arenie Barcelony w czasie przebudowy Camp Nou - 12 marca o godzinie 21:00.