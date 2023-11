Liga Mistrzów. Trener FC Barcelony po meczu z FC Porto Xavi: Pokazaliśmy mentalność zwycięzców

Bramki dla FC Barcelony strzelili Joao Cancelo i Joao Felix. Liderzy grupy H w pięciu meczach zdobyli 12 punktów. Teraz w ostatnim grupowym spotkaniu z już pozbawioną szans na awans Antwerpią wystarczy remis, aby Barcelona zapewniła sobie pierwsze miejsce.

Po dwóch latach pokazaliśmy naszą "mentalność zwycięzców". Bardzo tego potrzebowaliśmy. To jest ważny krok we właściwym kierunku. To bardzo wiele znaczy dla klubu i dla naszych kibiców