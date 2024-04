Luis Enrique, trener Paris Saint-Germain szczerze przed meczem z Barceloną. "W ogóle nie znam Xaviego jako trenera"

PSG marzy o pierwszym w historii triumfie w LM. Był blisko w 2020 roku, w edycji mocno zakłóconej i ograniczonej przez pandemię, lecz w finale przegrał 0:1 z Bayernem Monachium, w którym występował wówczas Robert Lewandowski, obecnie napastnik Barcelony.

- Mam nadzieję, że nasza ambicja pokona presję – powiedział Luis Enrique na konferencji prasowej przed środowym meczem w Paryżu.

Jak jednak dodał, w tej chwili jego zespół nie czuje presji.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością gry na tym poziomie i postaramy się zakwalifikować do następnej rundy. W fazie grupowej widziałem, że piłkarze wzięli na siebie odpowiedzialność i teraz doprowadziło nas to do tego miejsca