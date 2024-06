Zdumiewający transfer Wojciecha Szczęsnego? Monza, beniaminek Serie A chce wykorzystać sytuację

Wojciech Szczęsny: Juve, beniaminek czy gra z Ronaldo?

To gorący czas dla Wojciecha Szczęsnego. Dopiero co zakończył Euro, a być może także karierę w reprezentacji, za moment przyjdzie na świat jego druga pociecha, natomiast u progu nowego sezonu na horyzoncie pojawia się transfer. Tylko gdzie?

Według włoskich źródeł realne są trzy scenariusze:

pozostanie w Juventusie

transfer do saudyjskiego Al-Nassr

transfer do Monzy

Di Marzio twierdzi, że transfer do Al-Nassr, klubu Cristiano Ronaldo, póki co został "zablokowany". Szczęsny ponoć wolałby zostać we Włoszech do końca kariery, czyli 2026 roku. Monza wierzy w... zamianę bramkarzy: Michele Di Gregorio przejdzie do Juventusu (to ma się wydarzyć w przyszłym tygodniu), zaś Szczęsny zajmie jego miejsce. - Pierwsze kontakty w tej sprawie zostały zainicjowane - twierdzi dziennikarz.