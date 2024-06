Włochy odpadły z Euro 2024 w żenującym stylu. Zbigniew Boniek komentuje: Mamma mia! OPRAC.: Jacek Czaplewski

W meczu 1/8 finału Euro 2024 Szwajcaria zademonstrowała swoją dominację, pokonując obrońców tytułu - Włochy, wynikiem 2:0. Spotkanie to, rozegrane na stadionie w Berlinie, stało się dowodem fatalnej formy drużyny Italii oraz znakomitej gry Szwajcarów, którzy zasłużenie zapewnili sobie miejsce w kolejnej rundzie turnieju. - Lepiej się na Gorzów przerzucić - zaproponował Zbigniew Boniek, nawiązując do transmisji Grand Prix Polski w żużlu. To nie był jego jedyny wpis o Italii.