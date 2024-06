Francuzi nucili polską przyśpiewkę, Polak wyrzucony ze stadionu. Reportaż z meczu Francja - Polska w Dortmundzie

Polska godnie pożegnała się z Euro. Reportaż z meczu przeciwko Francji

Z czasem gęstniał za to tłum zwykłych kibiców; polskich i francuskich. W pobliżu Strefy Kibica nucono przeboje Zenka Martyniuka , fana Jagiellonii Białystok. "Przez Twe Oczy Zielone" dedykowano szczególnie chyba Kamilowi Grosickiemu, którego żegnano oklaskami po meczu.

W wagonach dało się wyczuć atmosferę nadchodzącego święta. Kibice stale przechodzili między kolejnymi przedziałami nucąc różne przyśpiewki - od "Polska, Biało-Czerwoni", po te niecenzuralne. "Pudziana" udało nam się namierzyć już w Dortmundzie, około południa w centrum miasta. Niestety, przeszedł, a w zasadzie to przebiegł na tyle szybko, że nie udało się zrobić zdjęcia.

Droga na stadion wiodła przez "zielony dywan" , dzięki czemu każdy bez stresu dotarł na miejsce. Choć metro dla posiadaczy biletów było darmowe, to ani razu z niego nie skorzystaliśmy, podobnie jak z autobusów miejskich. Wszędzie było blisko! Zobaczyliśmy park i centrum Dortmundu.

Atmosfera na meczu. Było gorąco na trybunach w Dortmundzie

Nasi kibice pięknie przywitali drużynę. Gdy zaś na rozgrzewce pojawiła się reprezentacja Francji na czele z Kylianem Mbappe, biało-czerwone sektory zagwizdały i zabuczały.

Nie wszyscy dotrwali do gola Roberta Lewandowskiego. Jednego z Polaków wyrzucono z trybun. Powód? Odpalona raca podczas Mazurka Dąbrowskiego. Kara za pirotechnikę na Euro może wynieść nawet zawrotne 30 tys. euro, nie wspominając o zakazie stadionowym. A przecież do Dortmundu warto wrócić, skoro we wrześniu Borussia pożegna tu Łukasza Piszczka z Jakubem Błaszczykowskim.