Siódmy transfer Górnika Zabrze. Lukas Ambros wykupiony z VfL Wolfsburg, przekonał go Lukas Podolski Jacek Czaplewski

Nowy zawodnik Torcidy Górnik Zabrze

Lukas Podolski odegrał kolejny raz kluczową rolę w transferze Górnika Zabrze. Do zespołu dołączył dziś Lukas Ambros. To czeski ofensywny pomocnik, wykupiony z VfL Wolfsburg. Ma 20 lat, podpisał umowę do czerwca 2027 roku, ostatnio występował w trzeciej lidze niemieckiej. Nad jego talentem rozpływa się dyrektor sportowy Łukasz Milik.