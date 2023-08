Magazyn Fortuna 1. Ligi. Skróty meczów 3. kolejki. Arka Gdynia zawodzi, GKS Tychy nowym liderem, trener Marek Gołębiewski zwolniony [WIDEO]

Fortuna 1 Liga. Skróty meczów 3. kolejki

Rekord frekwencji ligi odnotowano przy Reymonta w Krakowie. Kibice Wisły stanęli na wysokości zadania i w 31 916 osób pożegnali klubową legendę, Jakuba Błaszczykowskiego. Słabiej wypadli jednak sami piłkarze, bezbramkowo remisując ze Stalą Rzeszów.

Tłumy, choć nie aż takie odwiedziły stadion beniaminka, Motoru Lublin. 8973 osób na pewno nie narzekało na brak emocji. Gospodarze ostatecznie zremisowali z GKS Katowice 1:1. Trener Goncalo Feio dokończył widowisko na trybunach i stamtąd obserwował jak Łukasz Budziłek błyskawicznie zrehabilitował się za sprokurowanie jedenastki.

Na zakończenie kolejki Arka Gdynia nieoczekiwanie przegrała u siebie z Polonią Warszawa 2:3. Równie świetnie jak Czarne Koszule wypadł na wyjeździe GKS Tychy, który pokonał dotychczasowego lidera, Odrę Opole 2:0.

Najwyższe zwycięstwo w sezonie należy póki co do Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Jeden z kandydatów do awansu wygrał z Chrobrym w Głogowie 5:0, co posadą przypłacił trener Marek Gołębiewski.