Manchester City po raz szósty z rzędu awansował do półfinału Pucharu Anglii. Sensacyjne zwycięstwu drugoligowego Coventry City

Manchester City z szóstym z rzędu awansem do półfinału. Historyczny wyczyn

"The Citizens" świetnie rozpoczęli starcie z Newcastle. W 13. minucie po długiej akcji piłkę w polu karnym gości dostał Bernardo Silva . Portugalczyk oddał strzał, który odbił się od przeciwnika i przelobował bezradnego Martina Dubravkę.

Kwadrans później ponownie ten sam zawodnik wpisał się na listę strzelców i znowu z pomocą zawodnika Newcastle. Pomocnik Manchesteru City zdecydował się na oddanie strzału zza pola karnego, a futbolówka po rykoszecie zmyliła słowackiego bramkarza i wpadła do bramki wprowadzając w ekstazę fanów na Etihad Stadium.

Po przerwie gospodarze mogli zdobyć kolejne bramki. Jednak Erling Haaland oraz Jeremy Doku nie potrafili pokonać golkipera "Srok". W drugiej połowie szkoleniowiec gości szukał sposobu na zmianę niekorzystnego rezultatu i w jednej chwili zmienił aż czterech zawodników. Jednak nie przyniosło to żadnego efektu i "The Citizens" mogli cieszyć się z awansu do półfinału.