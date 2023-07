Maxime Dominguez opuścił Raków Częstochowa. Mistrzowie biznesu. "Medaliki" w kilka tygodni zarobiły na nim kilkaset tysięcy euro Jakub Jabłoński

Szwajcarski pomocnik Maxime Dominguez, który w czerwcu zasilił szeregi Rakowa Częstochowa opuści klub spod Jasnej Góry na rzecz... portugalskiego Gil Vicente. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z Meczyków mistrz Polski z ubiegłego sezonu PKO Ekstraklasy może na swoim nowym graczu już teraz zarobić kilkaset tysięcy euro. Co ciekawe piłkarz do mistrza Polski przyszedł zupełnie za darmo. Jeśli, więc "Medalikom" uda się go sprzedać to będą prawdziwymi mistrzami biznesu i to wszystko w jednym oknie transferowym! Absurdalna sytuacja w Częstochowie!