Mecz Arka Gdynia - GKS Katowice online. Grają o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv na żywo

Mecz Arka Gdynia - GKS Katowice online. O awans do Ekstraklasy

Cóż to będzie za finał sezonu! Właśnie te dwie drużyny biją się o drugie miejsce gwarantujące bezpośredni awans do elity. Arce wystarczy remis, GieKSa musi koniecznie wygrać, żeby doszło do zamiany miejscami; traci bowiem trzy punkty.

Za Arką burzliwe dni. W ubiegłą niedzielę przegrała w Derbach Trójmiasta z Lechią Gdańsk (1:2), chociaż grała długo w przewadze zawodnika z powodu czerwonej kartki, a w ostatniej akcji nie dostała karnego mimo faulu. W tygodniu drużynę nawiedziła grupa kibiców, by "zmotywować" i także postraszyć, gdyby wynik miał być zły. Nagranie epatujące wulgaryzmami wyświetlono w sieci 2,5 mln razy. - Jedna z większych patologii w polskiej piłce - podsumował tę połajankę reprezentant Polski Paweł Bochniewicz.