Mecz FC Barcelona - Osasuna. Robert Lewandowski strzeli gola w półfinale Superpucharu Hiszpanii? Gdzie oglądać? Transmisja TV [11.01.2024]

- Uważam, że ta krytyka wynika z prostej rzeczy. Robert przyzwyczaił wszystkich do strzelania 30-40 goli w sezonie. Myślę, że nawet w najlepszym dla niego okresie byli ludzie, którzy źle mu życzyli. Wtedy nie mieli przebicia i argumentów, żeby go krytykować, bo był bardzo długo w topowej formie. Gdy teraz ma gorszy okres, to się odezwali i mają moment, żeby go krytykować - powiedział Kamil Grosicki na temat Roberta Lewandowskiego dla "Super Expressu".