Mecz Polska - Austria jest kluczowy dla losów naszej reprezentacji na Euro 2024

Mecz Polska - Austria: nastroje i sytuacja w grupie

W niedzielę, reprezentacja Polski musiała uznać wyższość Holandii, przegrywając 1:2. Tego samego losu doświadczyła Austria, która dzień później uległa Francji 0:1. Nadchodzący mecz z Austrią w Berlinie jest więc dla obu ekip szansą na odbicie się od dna grupy D i zachowanie nadziei na awans.

Dla polskich kibiców, największym zmartwieniem jest kondycja Roberta Lewandowskiego, który z powodu kontuzji nie pojawił się na boisku w meczu z Holandią. Jego obecność na piątkowym spotkaniu jest kluczowa, a decyzja o ewentualnym występie zapadnie po ostatnim treningu.

Mecz Polska - Austria na Euro 2024: składy, transmisja, stadion. Wszystko co musisz wiedzieć

Trener Michał Probierz jest jednak dobrej myśli co do składu na najbliższe spotkanie. - Na ten moment wszyscy są gotowi. Mam nadzieję, że to się nie zmieni.