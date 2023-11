Mecz Polska - Czechy stream live i transmisja tv na żywo. Gdzie oglądać? [17.11.2023]

Eliminacje Euro 2024. Polska - Czechy. Kończymy kwalifikacje do niemieckiego turnieju! Gdzie oglądać?

Biało-Czerwoni nie zaliczą tegorocznych eliminacji do mistrzostw Europy do udanych. Ostatecznie wszystko wskazuje, że nie uda im się wywalczyć awansu bezpośredniego i będą czekać na marcowe spotkania barażowe. Nawet w przypadku zwycięstwa z Czechami nie mogą być oni pewni kwalifikacji na niemiecki turniej, gdyż nasi południowo-zachodni sąsiedzi mają do rozegrania jeszcze potem jeden mecz z Mołdawią. Tylko remis, bądź ich porażka będzie oznaczać bezpośredni awans na turniej Biało-Czerwonych.

Michał Probierz będzie chciał w piątek z Czechami zagrać zdecydowanie bardziej odważnie niż to oglądaliśmy podczas pierwszego jego zgrupowania w meczach z Wyspami Owczymi (2:0) oraz Mołdawią (1:1). Przede wszystkim do składu wraca nasz najlepszy napastnik - Robert Lewandowski, który w październikowym zgrupowaniu musiał pauzować ze względu na kontuzję. W ostatnich meczach Barcelony "Lewy" wydaję się, że powoli wraca na właściwe tory. W miniony weekend, dzięki jego dubletowi "Duma Katalonii" wygrała z Deportivo Alaves 2:1. Jak będzie teraz w dwóch listopadowych meczach na PGE Narodowym?