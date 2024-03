Mecz Polska - Estonia online. Zaczynamy baraże o Euro 2024. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Baraże o Euro 2024. Polska - Estonia: gdzie oglądać? Transmisja tv, stream online

Ostatni raz piłkarze przegrali na tym obiekcie w meczu eliminacyjnym z Węgrami - jeszcze za Paulo Sousy - kiedy to Portugalczyk wystawił rezerwowy skład, w którym zabrakło Roberta Lewandowskiego. Napastnik wówczas Bayernu Monachium został posadzony na ławce przez byłego selekcjonera. Po drodze jeszcze za Czesława Michniewicza zdarzyły się porażki w Lidze Narodów z Belgią (0:1) oraz Holandią (0:2).

Piłkarze pod wodzą byłego trenera m.in. Cracovii oraz Jagiellonii Białystok odbyli na trwającym zgrupowaniu jedynie trzy sesje treningowe. Czy to wystarczy? Przekonamy się już wieczorem, ale atmosfera w drużynie jak zwykle wydaję się świetna i czuć u piłkarzy spokój przed tak ważnym meczem.

Pomóc miało niezbyt błyskotliwe pytanie na konferencji jednego dziennikarza w kierunku Lewandowskiego. Mianowicie w poniedziałek nasz kapitan został zapytany czy dobra forma to nie zasługa przypadkiem jednej z influencerek Julii Żugaj. We vlogu na kanale Łączy nas Piłka 35-latek odniósł się do takiego rodzaju pytań.