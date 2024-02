Mecz Raków Częstochowa - Piast Gliwice ONLINE. Mistrz liczy na pierwsze zwycięstwo. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Mecz Raków Częstochowa - Piast Gliwice ONLINE

Teraz o punkty może być równie trudno, skoro do Częstochowy przyjechał Piast, który wygrał bezpośredni mecz w sierpniu (skrót najważniejszych akcji poniżej), a w którego szeregach od niedawna jest zmotywowany Fabian Piasecki , czyli napastnik pożegnany przez Raków bez żalu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zagrał w sobotnim rewanżu.

Dawid Szwarga, trener Rakowa: - Nasza inauguracja nie przebiegała tak jak byśmy sobie tego wymarzyli. Abstrahując od porażki, jesteśmy w stanie wskazać rzeczy, które zrobiliśmy dobrze. Rozmowy z zespołem wskazują też to, co jest do poprawy. I to chcemy naprawić już z Piastem. To rywal, który jesienią nie przegrywał często remisując. W swoich szeregach ma wielu doświadczonych graczy. Mamy plan jak uwypuklić swoje atuty i ukryć mankamenty.

Aleksandar Vuković, trener Piasta: - Chcemy pokazać zupełnie inne oblicze, niż to z ostatniego spotkania. Raków jest w podobnej sytuacji po porażce, też chce zareagować. Musimy od siebie wymagać więcej, zagrać lepiej, bo nas na to stać. Od tego trzeba zacząć, a nie myśleć tylko o wyniku.